Туляки просят реанимировать фонтан в Скуратово
Но пока облезлая чаша неработающего фонтана признаков жизни не подает.
В редакцию Myslo обратился житель тульского поселка Скуратово Юрий Денискин:
- У нас в Скуратово раньше работал фонтан. Как же это было здорово! Но потом он перестал функционировать. Особенно сейчас, в жару, фонтан очень был бы кстати. Мы не раз обращались к властям с просьбой отремонтировать и включить фонтан в нашем поселке. Но в администрации нам сказали, что содержать сооружение накладно, и скоро здесь появится клумба. Неужели нашей мечте не суждено сбыться?
Myslo запросил комментарий администрации города по этому вопросу. И вот что нам ответили:
- Инициативная группа жителей поселка Южный в 2018 году подавала заявку на благоустройство площади поселка Южный в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы». По итогам рейтингового голосования данный объект не вошел в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году.
В этом году в Туле будут благоустроены по этой программе Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и территория поселка Сергиевский. В связи с этим в настоящее время изыскивается возможность привлечения спонсорских средств на благоустройство указанной территории. Планируемые сроки выполнения работ —