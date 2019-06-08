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Туляки просят реанимировать фонтан в Скуратово
Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки просят реанимировать фонтан в Скуратово

Но пока облезлая чаша неработающего фонтана признаков жизни не подает.

В редакцию Myslo обратился житель тульского поселка Скуратово Юрий Денискин:

- У нас в Скуратово раньше работал фонтан. Как же это было здорово! Но потом он перестал функционировать. Особенно сейчас, в жару, фонтан очень был бы кстати. Мы не раз обращались к властям с просьбой отремонтировать и включить фонтан в нашем поселке. Но в администрации нам сказали, что содержать сооружение накладно, и скоро здесь появится клумба. Неужели нашей мечте не суждено сбыться?

Myslo запросил комментарий администрации города по этому вопросу. И вот что нам ответили:

- Инициативная группа жителей поселка Южный в 2018 году подавала заявку на благоустройство площади поселка Южный в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы». По итогам рейтингового голосования данный объект не вошел в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году.

В этом году в Туле будут благоустроены по этой программе Кировский сквер, площадь перед Главпочтамтом и территория поселка Сергиевский. В связи с этим в настоящее время изыскивается возможность привлечения спонсорских средств на благоустройство указанной территории. Планируемые сроки выполнения работ — до 31.08.19 г.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:30 +1
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