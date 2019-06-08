Туляки просят реанимировать фонтан в Скуратово

Фото Дмитрия Дзюбина.

В редакцию Myslo обратился житель тульского поселка Скуратово Юрий Денискин:

- У нас в Скуратово раньше работал фонтан. Как же это было здорово! Но потом он перестал функционировать. Особенно сейчас, в жару, фонтан очень был бы кстати. Мы не раз обращались к властям с просьбой отремонтировать и включить фонтан в нашем поселке. Но в администрации нам сказали, что содержать сооружение накладно, и скоро здесь появится клумба. Неужели нашей мечте не суждено сбыться?

Myslo запросил комментарий администрации города по этому вопросу. И вот что нам ответили:

- Инициативная группа жителей поселка Южный в 2018 году подавала заявку на благоустройство площади поселка Южный в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы». По итогам рейтингового голосования данный объект не вошел в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019 году.