На маршрут №18 в Туле вышли новые автобусы

Данная модель отвечает всем современным экологическим стандартам (Евро 4, 5). Автобусы оснащены оборудованием для инвалидов и маломобильных групп населения, отвечают всем современным требованиям безопасности. Их отличает улучшенная эргономика рабочего места водителя, пониженный уровень шума в салоне, высокая маневренность и доступность запасных частей.

В настоящее время общее количество автобусов на маршруте №18 составляет 18 единиц со средним интервалом движения 9 минут, из них 10 единиц – машины субподрядной организации. Планируется, что в июле на маршрут выйдут еще 10 автобусов.

Отметим, что маршрут №18 связывает 4 крупнейших района города и перевозит 250 000 пассажиров в месяц. Работа автобусов данного маршрута взята на особый контроль администрации города Тулы.

Как отметил заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев, также по договору субподряда работает организация «ЦППК» на маршрутах № 25, 27-а, 44. На маршруты запущены автобусы большой вместимости ЛиАз и средней Iveco. Все они также относятся к классу «Доступная среда».