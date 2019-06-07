Туляки и жители области могут раз в неделю бесплатно посещать Тульский музей изобразительных искусств

Фото предоставлено пресс-службой Тульского музейного объединения.

В рамках своего 100-летнего юбилея Тульский музей изобразительных искусств* организовал свободный вход по определенным дням для туляков и жителей области.

Гости из муниципальных районов могут бесплатно посетить музей по субботам, а жители Тулы — по средам. На входе необходимо предъявить паспорт.



Гости смогут самостоятельно осмотреть все залы экспозиции. Экскурсии остаются платными и проходят в обычном режиме. Заказать экскурсию можно в кассе музея.

*Бывший Тульский областной художественный музей.