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Туляки и жители области могут раз в неделю бесплатно посещать Тульский музей изобразительных искусств
Фото предоставлено пресс-службой Тульского музейного объединения.

Туляки и жители области могут раз в неделю бесплатно посещать Тульский музей изобразительных искусств

В рамках своего 100-летнего юбилея Тульский музей изобразительных искусств* организовал свободный вход по определенным дням для туляков и жителей области.

Гости из муниципальных районов могут бесплатно посетить музей по субботам, а жители Тулы — по средам. На входе необходимо предъявить паспорт.

Гости смогут самостоятельно осмотреть все залы экспозиции. Экскурсии остаются платными и проходят в обычном режиме. Заказать экскурсию можно в кассе музея.

*Бывший Тульский областной художественный музей.
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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:08 +5
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