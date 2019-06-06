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В Тульском экзотариуме у семьи сурикатов появились малыши

В Тульском экзотариуме у семьи сурикатов появились малыши

Пока они еще не открыли глазки, но мама выносит их из укрытия в вольер.

В новом здании у семьи сурикатов появились три очаровательных малыша. Пока они еще слепы и полностью зависят от матери Роуз. Но она уже выносит их в вольер, в котором обитает стая.

Самцы – Винтик, Шпунтик и Шурупчик – охраняют малышей от опасностей. К сожалению, в настоящий момент нет возможности сделать более качественные фотографии, так как самка с детенышами крайне редко покидает свое укрытие, но на следующей неделе малыши должны открыть глазки и будут выходить в вольер самостоятельно.

Галерея
В экзотариуме у сурикатов родились малыши, Фото: 1
В экзотариуме у сурикатов родились малыши, Фото: 2
В экзотариуме у сурикатов родились малыши, Фото: 3
В экзотариуме у сурикатов родились малыши, Фото: 4
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