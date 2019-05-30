Команда из Новомосковска победила в детском хоккейном турнире EuroChem Cup 2019

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Новомосковске в седьмой раз отгремел хоккейный турнир EuroChem Cup 2019. Эти соревнования уже можно смело назвать детским чемпионатом мира, ведь каждый год в Тульскую область съезжаются юные хоккеисты из разных стран.

В этот раз за главный трофей сражались 14 команд из России, Эстонии, Литвы, Финляндии, Бельгии, Германии, США, Швейцарии, Италии и Китая.

Тульскую область представили ребята из «Новомосковского хоккейного клуба» («НХК»).

Наши хоккеисты показали фантастические результаты, выиграв все свои матчи.

Всего же за турнир команда «НХК» забила 63 шайбы, при этом пропустив всего три.

В финале новомосковцы сошлись с представителем города Ковдор Мурманской области — командой «Север». По эмоциям и накалу матч ничем не уступал взрослым турнирам.

Кстати, нужно сказать, что атмосфера на трибунах была потрясающая. Традиционно ледовый дворец «Юбилейный» собирает аншлаги зрителей. Здесь были не только местные любители хоккея. Каждая команда привезла болельщиков из своего города. Праздничная и дружеская атмосфера царила и вокруг арены. В перерывах между матчами юные болельщицы устраивали массовые танцы.

Итак, вернемся на лед финального матча. Игра держала зрителей в напряжении, ведь команды сражались на равных вплоть до третьего периода. Хозяева площадки сломали сопротивление «Севера» и в итоге победили со счетом 5:2. Трибуны ликовали! Снова главный трофей турнира остался в Новомосковске.

Церемонию награждения провели губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор АО «МХК «Еврохим» Игорь Нечаев, а также легенды хоккея.

Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин - Я очень рад находиться вместе с вами на этом льду. Хочу сказать, что это уже не турнир, посвященный кубку «Еврохима», а чемпионат мира, который проводится в Тульской области. Я благодарен всем, кто принимал участие в соревнованиях. Поздравляю нашу команду, которая заняла первое место. Но хочу сказать, что все те, кто стоит на этом льду, это одна большая дружная семья. Вы своим примером показываете взрослым политикам, своим президентам, как надо дружить и выстраивать отношения. Мы берем с вам пример. Я желаю всем вам здоровья. Любите спорт, играйте в хоккей!

Игорь Нечаев:

Игорь Нечаев - Дорогие ребята, родители, болельщики. Я вас приветствую на этом замечательном турнире, на этой гостеприимной земле. Я хочу поблагодарить всех вас, прибывших сюда из разных стран, за то, что вы тренируетесь и раз в год приезжаете к нам, здесь отдаете все силы и умения. Я также хочу поприветствовать новых участников нашего чемпионата — команды из КНР и Италии. Добро пожаловать в нашу семью! Благодарю губернатора Тульской области, администрацию Новомосковска за поддержку и помощь в организации турнира.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов:

Вячеслав Фетисов - Для нас большая честь сегодня быть здесь с вами на льду. Хочу сказать вам, ребята, что вы большие молодцы. Эти хоккеисты, которые приехали к нам из 10 стран, являются настоящими послами доброй воли. Спорт — вне границ, объединяет людей. Ждем вас в гости на следующий год!

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов:

Борис Михайлов - Дорогие участники, приезжайте в Новомосковск — в новый центр хоккея Тульской области! Хочу поблагодарить губернатора Алексея Дюмина за то, что организовывает такие соревнования.

По итогам турнира первое место заняла команда «Новомосковский хоккейный клуб», второе — «Север» (Ковдор, Россия), третье — «Эспоо блюз джуниорз» (Финляндия), четвертое — «Северсталь» (Череповед, Россия).

Лучшим игроком турнира признан хоккеист из литовской команды, лучшим нападающим стал Ярослав Овчинников («НХК»).

Заключительной игрой турнира стал уже традиционный матч звезд советского и российского хоккея против игроков детской сборной мира. На лед вышли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев, Александр Кожевников и другие именитые спортсмены. Ворота сборной звезд защищал губернатор Алексей Дюмин.