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В Туле прошел второй четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН
Фото Александры Изотовой, vk.com/oruzhejnaya_liga.

В Туле прошел второй четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН

Игра была невероятно крутая!

На сцене Городского концертного зала прошел второй четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступили шесть команд: три тульских — «КиС», «Ваши финансы», «Сборная волонтеров Тулы», а также «Решка» из Орла, «Сборная города Егорьевска» и «Еще» из Санкт-Петербурга.

Эта игра стала одной из самых ожидаемых, и она оправдала надежды зрителей. КВНщики покорили зал своим искрометным юмором и смешными шутками.

По итогам игры в полуфинал прошли «Решка», «Сборная города Егорьевска» и «Еще».

Третий четвертьфинал состоится 9 июня в 17.00 в ГКЗ.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:20 +2
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