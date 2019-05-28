В Туле прошел второй четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН

Фото Александры Изотовой, vk.com/oruzhejnaya_liga.

На сцене Городского концертного зала прошел второй четвертьфинал «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступили шесть команд: три тульских — «КиС», «Ваши финансы», «Сборная волонтеров Тулы», а также «Решка» из Орла, «Сборная города Егорьевска» и «Еще» из Санкт-Петербурга.

Эта игра стала одной из самых ожидаемых, и она оправдала надежды зрителей. КВНщики покорили зал своим искрометным юмором и смешными шутками.

По итогам игры в полуфинал прошли «Решка», «Сборная города Егорьевска» и «Еще».

Третий четвертьфинал состоится 9 июня в 17.00 в ГКЗ.