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В Туле задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

В Туле задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

Его задержали сотрудники Росгвардии.

В Туле сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели, как неизвестный мужчина нарушает общественный порядок — распивает спиртные напитки в общественном месте. Для пресечения административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ росгвардейцы задержали гражданина.

В ходе проверки было установлено, что 42-летний местный житель находится в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, ранее мужчина был осужден по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +5
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