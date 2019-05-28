В Туле задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске

В Туле сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидели, как неизвестный мужчина нарушает общественный порядок — распивает спиртные напитки в общественном месте. Для пресечения административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ росгвардейцы задержали гражданина.

В ходе проверки было установлено, что 42-летний местный житель находится в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, ранее мужчина был осужден по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.