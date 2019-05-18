В Туле в «Ночь музеев» дан старт празднованию 100-летия художественного музея

Фото Алексея Пирязева.

Центральной площадкой Всероссийской акции «Ночь музеев» в Туле стал Тульский музей изобразительных искусств, который в этом году празднует 100-летие.

Гости смогли увидеть видеоарт-перформанс «В этих снах наяву...», в котором были представлены работы современных российских художников из программы международного фестиваля видеоарта «Сейчас&Потом». Мероприятия продолжились на Площади искусств, где театр моды «Контур» представил «Венецианский карнавал».

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в Тульском музее изобразительных искусств хранится свыше 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Среди них шедевры мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии XVI-XIX вв., крупнейших русских и советских художников XVIII-XX.

Посетители музея могут увидеть подлинные полотна русских живописцев В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Айвазовского, И. Шишкина, В. Поленова, Б. Кустодиева, В. Серова, К. Коровина, П. Кончаловского, К. Малевича, В. Кандинского, А. Пластова, Е. Моисеенко, Д. Жилинского, западноевропейских мастеров Орацио Саммаккини, Леандро Бассано, Даниэля Сегерса, Питера Насона, Юбера Робера, Клода Верне.

По словам Татьяны Рыбкиной, сегодня дан старт праздничным мероприятиям к 100-летию Тульского музея изобразительных искусств.

В июле жители и гости региона увидят выставку мейсенского фарфора из дома графа Бобринского. Посетители узнают об уникальной истории коллекции, принципах сервировки этой посуды и любимых блюдах знаменитого семейства.

К 1 сентября приурочена большая выставка, которая расскажет о музейной педагогике. Эту деятельность музей ведет с 1970 годов.

«В рамках празднования 100-летия Музея изобразительных искусств мы подготовили еще много подарков для посетителей. И самый первый из них – это подарок Губернатора Алексея Дюмина: бесплатные посещения музея для туляков каждую среду и для жителей других муниципалитетов каждую субботу. Для туристов предусмотрены молодежные, семейные и школьные абонементы», - подчеркнула министр.

Также Татьяна Рыбкина отметила, что в этом году музей делает акцент на популяризации 15 шедевров мирового искусства, которые находятся в коллекции музея. Кульминация торжеств запланирована на 15 ноября.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Алексея Дюмина о строительстве фондохранилища Тульского музея изобразительных искусств.