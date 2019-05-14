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Погода в Туле 15 мая: сильный дождь с грозой и похолодание

Погода в Туле 15 мая: сильный дождь с грозой и похолодание

Синоптики обещают порывистый ветер, давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Сильный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 10 мм).

Местами гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём прохладно – от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 07:00 +8
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