Погода в Туле 15 мая: сильный дождь с грозой и похолодание

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями. Сильный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – до 10 мм).

Местами гроза. Ветер северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +10 до +15, днём прохладно – от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.