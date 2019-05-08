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Лже-сотрудники Роспотребнадзора пытались «развести» туляка на 6000 рублей

Лже-сотрудники Роспотребнадзора пытались «развести» туляка на 6000 рублей

Для этого злоумышленники разыграли целый спектакль с несколькими действующими лицами.

В редакцию Myslo обратился тульский предприниматель Олег Никольский. Мужчина едва не стал жертвой мошенничества – преступники, выдавая себя за сотрудников Роспотребнадзора, попытались получить от него шесть тысяч рублей.

Напомним, о подобном способе «отъёма денег у граждан» туляков неоднократно предупреждало региональное управление ведомства. Для Олега Никольского мошенники разыграли целый спектакль.

«Около 15.00 мне поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудницей Роспотребнадзора и сообщила о грядущей внеплановой проверке трёх моих торговых точек, – рассказал мужчина. – Она объяснила: для успешного прохождения проверки необходимо, чтобы на каждой точке был комплект нормативной документации: книга замечаний и предложений, текст закона «О защите прав потребителей» и прочее. И тут же, «в виде исключения» предложила приобрести необходимую литературу за 6000 рублей – по 2000 за один комплект».

Далее с потенциальной жертвой связался «сотрудник курьерской службы», который уточнил, куда необходимо доставить документы и сообщил, что необходимая сумма должна быть передана курьеру, который привезёт товар вместе с чеком и накладной.

Предприниматель посчитал, что 2000 рублей – неоправданно высокая цена за комплект документов, который в любом магазине стоит в несколько раз меньше, заподозрил неладное и проверил телефонные номера, с которых поступали звонки – все они оказались зарегистрированы в Московской области. После этого Олег Никольский решил отказаться от «услуг» предприимчивых продавцов.

Если вы стали жертвой аналогичной схемы, обращайтесь в Роспотребнадзор (телефон: 37-70-03), к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области (телефон: 24-53-87), а также в полицию.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 +1
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