Выскажись, Тула: Расскажи о проблемах безопасного движения в городе!
Где-то есть опасный нерегулируемый перекресток? Нет пешеходного перехода? Расскажи об этом!
С 6 по 12 мая во всем мире по инициативе ООН пройдет пятая глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме лидерства в этой сфере. Ее акции — привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах, повысить безопасность дорожного движения.
К мероприятию присоединяется и Тульская область. Любой житель нашей области может написать пост или записать видеообращение о проблемах безопасности на дорогах и предложить решение.
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#Выскажись! #ВыскажисьТула!
или на Myslo в рубрике «Народный журналист».
Только вместе можно найти решения для устранения рисков, с которыми участники дорожного движения сталкиваются ежедневно.
Акция проходит при поддержке УГИБДД по Тульской области.