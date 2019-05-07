новости
новости
Регистрация
Выскажись, Тула: Расскажи о проблемах безопасного движения в городе!

Выскажись, Тула: Расскажи о проблемах безопасного движения в городе!

Где-то есть опасный нерегулируемый перекресток? Нет пешеходного перехода? Расскажи об этом!

С 6 по 12 мая во всем мире по инициативе ООН пройдет пятая глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме лидерства в этой сфере. Ее акции — привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах, повысить безопасность дорожного движения.

К мероприятию присоединяется и Тульская область. Любой житель нашей области может написать пост или записать видеообращение о проблемах безопасности на дорогах и предложить решение.

Размещайте свою информацию в соцсетях с хэштегами
#Выскажись! #ВыскажисьТула!
или на Myslo в рубрике «Народный журналист».

Только вместе можно найти решения для устранения рисков, с которыми участники дорожного движения сталкиваются ежедневно.

Акция проходит при поддержке УГИБДД по Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:45 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выскажисьТулаакция ООНбезопасность дорожного движенияГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хотите сэкономить время и деньги и получить бонус до 140 000 ₽ при покупке нового Hyundai?
Хотите сэкономить время и деньги и получить бонус до 140 000 ₽ при покупке нового Hyundai?
В Тульской области задержаны лжегазовщики: видео
В Тульской области задержаны лжегазовщики: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.