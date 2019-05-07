Выскажись, Тула: Расскажи о проблемах безопасного движения в городе!

Где-то есть опасный нерегулируемый перекресток? Нет пешеходного перехода? Расскажи об этом!

С 6 по 12 мая во всем мире по инициативе ООН пройдет пятая глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная теме лидерства в этой сфере. Ее акции — привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах, повысить безопасность дорожного движения.

К мероприятию присоединяется и Тульская область. Любой житель нашей области может написать пост или записать видеообращение о проблемах безопасности на дорогах и предложить решение.

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#Выскажись! #ВыскажисьТула!

или на Myslo в рубрике «Народный журналист».

Только вместе можно найти решения для устранения рисков, с которыми участники дорожного движения сталкиваются ежедневно.

Акция проходит при поддержке УГИБДД по Тульской области.