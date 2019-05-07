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В Тульской области задержаны лжегазовщики: видео
Кадр из видео.

В Тульской области задержаны лжегазовщики: видео

Преступники орудовали долгое время на территории Республики Коми.

В Тульской области полицейские задержали двух преступников, подозреваемых в ряде краж на территории другого региона.

В 2018 году в Республике Коми прокатилась волна похожих преступлений. Неизвестные проникали в квартиры пожилых граждан под видом работников ТСЖ или газовой службы и, отвлекая внимание потерпевших, похищали денежные средства. При этом злоумышленники подменивали купюры на билеты Банка приколов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Республике Коми, преступники действовали по отлаженной схеме: незнакомцы либо проверяли газовое оборудование, либо предлагали установить газоанализаторные устройства. Один беседовал с пенсионером на кухне, а сообщник тем временем искал наличность. Своих жертв злоумышленники выбирали заранее, выслеживая их у многоквартирных домов. В поле зрения попадали граждане пожилого и преклонного возраста, в основном одиноко проживающие.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены шесть уголовных дел по ст. 158 УК РФ «Кража». Потерпевшие — жители Сыктывкара, Печоры и Сосногорска.

– В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых и задержали двоих из них на территории Тульской области и города Казани. Ими оказались уроженцы Челябинской области. Еще один фигурант, уроженец Воронежской области, был задержан сотрудниками рязанской полиции за аналогичное преступление. Все подозреваемые будут этапированы в Сыктывкар, — отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские отмечают, что группировка занималась аналогичными преступлениями и в других регионах России и в каждом случае меняла свой состав.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:24 +4
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