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«Арсенал»: три пробоины в «Титанике» «Спартака»
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал»: три пробоины в «Титанике» «Спартака»

Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: на огонь, на воду и на то, как «Арсенал» обыгрывает «Спартак».

Кто бы мог подумать пять лет назад, когда «Арсенал» только дебютировал в Премьер-лиге, что мы придем к тому, что случилось вчера вечером. Тогда 0:2 на выезде со «Спартаком» казались очень даже достойным результатом, несмотря на то, что тульская команда проиграла еще до выхода на поле. Сумасшедшая «Открытие-арена», другая культура боления по сравнению с привычным первым дивизионом, или как он тогда назывался, а в соперниках — клуб, за игрой которого следил с детства — было от чего стушеваться. Домашние 1:0 в том сезоне с сумасшедшим голом Смирнова на последней минуте были сравни чуду, ведь буквально через три месяца последовали безальтернативные 0:4 от того же «Спартака» в Москве, уже с Аленичевым во главе. Все-таки мы, хоть и играли в одном турнире, были командами из разных галактик.

А вот вчера чудо если и случилось, то иного порядка — «Арсенал» вполне мог и дальше топтаться по народной команде, и четыре-пять забитых мячей за игру не удивили бы никого. «Арсенал» на них наиграл. В этом смысле тульская команда сыграла совсем не по-кононовски. С философией Олега Георгиевича что 0:0, что 3:0 — разницы нет, нужно идти вперед, и навязывать свой футбол, все так же играть в атаку. «Арсенал» же был максимально прагматичным, мог себе это позволить.

Хотя у Олега Георгиевича теперь, конечно, несколько иная философия и взгляды на жизнь — уж слишком спартаковские реалии оказались непредсказуемыми. Конечно, в главного тренера «Спартака» сейчас со всех сторон летят громы и молнии: не сумел, не оправдал, не сплотил. При всем неуважении к Кононову как к человеку, который побежал из Тулы в «Спартак», теряя тапки, все же хочется спросить: а тренер-то здесь при чем? Если по полю с первых минут в белой форме бегали десяток кокориных и мамаевых, озабоченных, похоже, только тем, где бы без предварительного сговора зажечь по окончании игры. Они, как и «Арсенал» пять лет назад, тоже проиграли еще до выхода на поле. У Гулиева, судя по всему, вся злость ушла в американца, который невовремя подвернулся под колеса его автомобиля, бразильцы мысленно карнавалили на Копакабане. Ну, а Максименко, видно, переел тульских пряников в знаменитом предматчевом ролике московского «Спартака». Наверное, в эпизодах с первыми двумя голами «Арсенала» он и правда действовал неуверенно. Но пересмотрите этот ролик — у него и в поедании пряников никакой уверенности не разглядеть. Если только, конечно, во время съемок клипа вратаря «Спартака» этими пряниками не пытали, как Михаила Кокшенова апельсинами в фильме «Спортлото-82».

 

 

 

Все это к тому, что «Арсеналу», безусловно, честь и хвала — он подарил городу невероятно крутой праздник. Но игроки команды, история которой — это история всего нашего футбола, а в чем-то и всей страны, не имеют права быть такой серой массой. Хоть под руководством Кононова, хоть Моуриньо.

А «Арсенал» был хорош! И Кангва, засидевшийся в запасе, восхитительно заменил не имевшего права участвовать в матче против своей команды арендованного Бакаева.

По сути, его быстрый гол на шестой минуте решил многое в этом противостоянии, ведь команды фактически начали игру с перевесом хозяев в один мяч.

Непонятно, к какой игре «Арсенала» готовился «Спартак». Может, и правда не ожидал, что хозяева с первых минут применят свою излюбленную тактику с быстрыми выпадами по обоим флангам. Но в течение десяти минут туляки очень чувствительно укололи гостей по всему фронту атаки. На первой минуте после рейда Мирзова слева бил уже почти без помех Джорджевич, но мяч улетел в небеса. Потом забил Кангва в атаке справа, и почти тут же двухходовка с коротким пасом Ткачева на Джорджевича завершилась выходом один на один с вратарем по центру атаки — на этот раз Максименко выручил.

В обороне у «Спартака» пылал пожар, и второй гол явно был делом времени. Эта картина маслом получилась кисти Сергея Ткачева, почти с нулевого угла отправившего мяч впритирку между Максименко и штангой. Можно, конечно, сказать, что такие голы уместнее по товарищескому приколу на тренировках, чем в серьезной игре. А можно вспомнить, что «Спартак"-то пропустил типично спартаковский гол — легенда красно-белых Андрей Тихонов тоже ведь в свое время специализировался на таких забитых из песочной ямы мячах.

Третья пробоина в «Титаник», на котором плывет в нынешнем чемпионате «Спартак», снова пришла с левого фланга спартаковской обороны, где сразу два игрока гостей заковырялись, пытаясь отобрать мяч. За что и были наказаны разрезающей передачей Ткачева на противоположный фланг Мирзову, который принял, попытался обвести, был сбит, отобрал мяч у Джорджевича, решительно направившегося было к одиннадцатиметровой отметке, и реализовал пенальти сам.

Отметим все же, что Джорджевич, которому не дали пробить пенальти, внес очень важный вклад в победу «Арсенала». Конечно, он не забил — в некоторых моментах хладнокровия ему по-прежнему не хватает. Но при счете 2:0 именно Джорджевич подстраховал своего вратаря и вынес мяч с ленточки ворот после того, как Зе Луиш выиграл верховую дуэль. Сократи в этот момент «Спартак» отставание до минимума, и как знать, чем бы все закончилось — гости вполне вернуться в игру. А так, получив нокдаун уже на первых минутах, они так и не вышли из коматозного состояния. При этом активность Джорджевича в центре атаки дает больше свободы нашим фланговым атакам, которые, собственно, и стали ключевыми в этом матче.

«Арсенал» показал, что хорошо подстроился под соперника. Понимая, что Кононов ставит футбол с контролем мяча, туляки, и по ситуации и, возможно, намеренно дали «Спартаку» играть в любимый кононовский контроль, свидетельство чему — сумасшедшая статистика первого тайма. «Спартак» владел мячом семьдесят процентов игрового времени, «Арсенал», соответственно, тридцать, а счет — на табло.

После перерыва Черевченко выпустил вместо Кангвы еще одного защитника — Хагуша. Казалось бы, команда собирается больше времени проводить в обороне, удерживая комфортное преимущество. Но, при той же подавляющей статистике в пользу гостей, «Арсенал» имел не одну возможность забить еще, гости же запомнились только очередной безнадегой — попытками попасть в ворота издали. Правда, пару раз на ленточке Нигматуллинну пришлось вступать в игру, но он был надежен. Не все в игре определяет статистика.

В общем, все молодцы — и футболисты, и зрители. Стадион был практически полон, и все девяносто минут яростно поддерживал своих.

Спартаковские болельщики, правда, минут за пятнадцать до конца стали демонстративно покидать трибуну, и к финальному свистку она была практически пуста. Только вырванные с корнем сиденья догорали. Ну так хоть в чем-то «Спартак» в этот вечер должен был отличиться и показать свою силу.


Фото пресс-службы «Арсенала».

Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции сказал, что легких игр не бывает, и этот матч отнял очень много эмоций. Рассказал также тонкости решения по переводу Кадири в центр обороны.

«Он играл на этой позиции, но это было давно. Я с ним два дня разговаривал, сказал, что, если будет хоть один процент сомнения в том, что сможешь, будем думать дальше. Дал ему сутки на размышление. Кадири пришел и сказал, что готов».

Кононов же долго сдерживался, был до неузнаваемости краток в ответах, однако напоследок все-таки не выдержал. Когда его спросили: справляется ли он с работой главного тренера «Спартака», Олег Георгиевич, резко ответил «Да», встал и вышел из зала.

статистика

«Арсенал» — «Спартак» — 3:0

25 апреля. Тула. Центральный стадион, 18347 зрителей. Судьи Михаил Вилков (Нижний Новгород), Валерий Данченко (Уфа), Алексей Воронцов (Ярославль).

Голы: Кангва (6, 1:0), Ткачев (24, 2:0), Мирзов (36, с пенальти, 3:0).

«Арсенал»: Нигматуллин, К. Комбаров, Беляев, Мохаммед, Альварес, Горбатенко, Кангва (Хагуш, 46), Костадинов, Ткачев (Берхамов, 90), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Гапонов, Д. Комбаров, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Фернандо (Глушенков, 76), Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко (22), Ткачев (57), Костадинов (60).

Удары (в створ): 9 (7) — 5 (3). Угловые: 6 — 4. Голевые моменты: 4 — 2.

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"Арсенал" - "Спартак" 3:0, Фото: 221
"Арсенал" - "Спартак" 3:0, Фото: 222
"Арсенал" - "Спартак" 3:0, Фото: 223
"Арсенал" - "Спартак" 3:0, Фото: 224
"Арсенал" - "Спартак" 3:0, Фото: 225
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Сюжет: Арсенал
«Арсенал» крупно обыграл дома «Спартак»: 3:0
Спорт
«Арсенал» крупно обыграл дома «Спартак»: 3:0
вчера, в 22:23, 315 17216 17
Болельщиков «Спартака» в Туле встречает полиция
Жизнь Тулы и области
Болельщиков «Спартака» в Туле встречает полиция
вчера, в 15:55, 81 4623 5
Матч со «Спартаком»: в Туле закроют для стоянки проспекты Ленина и Красноармейский
Жизнь Тулы и области
Матч со «Спартаком»: в Туле закроют для стоянки проспекты Ленина и Красноармейский
24 апреля, в 18:17, 40 6616 0
В день матча «Арсенал» – «Спартак» общественный транспорт будет ходить допоздна
Жизнь Тулы и области
В день матча «Арсенал» – «Спартак» общественный транспорт будет ходить допоздна
24 апреля, в 17:20, 21 1309 4
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 11:17 +4
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