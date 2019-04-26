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Туляки, подозревающие УК в афере, доказали подделку подписей в суде
Фото Алексея Пирязева.

Туляки, подозревающие УК в афере, доказали подделку подписей в суде

Их договор общего собрания о переходе в УК «Астек» признан недействительным.

Собственники квартир дома №60 по ул. Свободы несколько месяцев доказывали, что управляющая компания «Астек» завладела их домом незаконно. Об этом мы писали в большом материале «Подделки и липовые собрания: жители тульских многоэтажек подозревают УК в аферах».

Как стало известно Myslo, жителям удалось доказать в суде свою позицию. Признать решение собрания собственников недействительным постановил суд. Заседание по делу прошло 24 апреля. 

Во время судебного процесса жители доказывали, что подписи в протоколе им на самом деле не принадлежат. И по факту никакого собрания за переход в УК «Астек» никто не проводил. 

Сейчас жители ждут мотивированного решения (суд выдает его в течение пяти дней после заседания).

С ним жители намерены обратиться в полицию и прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности людей, намеренно подделавших подписи.

Напомним, с проблемой смены УК столкнулась тулячка Людмила Судакова. 24 марта она неожиданно получила о почте судебный иск, в котором указана ответчиком по делу о признании собрания собственников недействительным.

Оказалось, что в Государственную жилищную инспекцию якобы от жителей дома поступил пакет документов о переходе дома в УК «Астек». В протоколе приложенного к документам собрания Людмила значилась секретарем. 

Но, по словам жителей, никакого собрания о переходе в «Астек» они не проводили, и работать с этой УК не хотели. 

Людмила Судакова

Людмила Судакова

– Я ничего не слышала о собрании и тем более в нем не участвовала. К исковому заявлению приложены документы этого фиктивного собрания. Подпись там не моя. Это подделка. 

 

Спорные ситуации с переходом в другую УК, когда жители считают подписи поддельными, в Туле не единичны. Об этой проблеме говорил даже губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании 15 апреля. Он отчитал начальника ГЖИ Леонида Ивченко за бардак в жилищной сфере

– У Вас прописаны обязанности и задачи. Вы их исполнять должны. Вы когда свой анализ проводили? В феврале? Два месяца назад? Я ставил задачу два года назад – про УК-пустышки (компании, имеющие лицензию, но не управляющие домами. – Прим. авт.), про недобросовестную конкуренцию, а два месяца назад вы только провели анализ?

Губернатор поручил председателю правительства Валерию Шерину провести с начальником ГЖИ отдельное совещание – по работе самой инспекции и по компетенциям ее начальника. А если необходимо – включить антикризисное управление.

– В течение трех дней совместно с Галкиным (начальник УМВД), Зиновьевым (начальник УФСБ) и Прасковым (прокурор области) составить план наведения порядка в этой отрасли, – приказал Алексей Дюмин своему заму – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 14:00 +6
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