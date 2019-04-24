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Приглашаем всех желающих вместе с командой Myslo и «Слободы» посадить Аллею Доброты в Могилевском сквере

Приглашаем всех желающих вместе с командой Myslo и «Слободы» посадить Аллею Доброты в Могилевском сквере

Посадка деревьев состоится 27 апреля в 10.00.

В этом году нашей акции «Есть идея посадить Аллею Доброты!» исполняется пять лет. Напомним, что вместе сажать деревья и делать Тулу симпатичной и уютной предложили пользователи портала Андрей Архипов (он же Бюргер) и Виктор Зайцев (он же падре Розарио, он же Розарио Агро).

 

Пятая Аллея Доброты будет, честно говоря, не совсем аллеей. Мы вместе будет озеленять Могилевский сквер в разных его частях – рядом с детской площадкой посадим липы и белые акации, вдоль проспекта Ленина высадим в ряд белые акации, восстановим групповые посадки хвойных, а небольшая аллея из молодых липок будет расти в части сквера, где расположен фонтан.

Всего мы заготовили 60 саженцев с закрытой корневой системой – 10 елочек, 25 лип и 25 белых акаций. Саженцы доставят рано утром в субботу, в день посадки, чтобы деревья как можно меньше страдали от жажды на теплом весеннем солнце.

Необходимый инвентарь, а также воду для полива обеспечивает теруправление по Центральному району Тулы, музыку и чай с вкусняшками – концессионер сквера ООО «Тула-Ресторатор». От вас, друзья, нужно только хорошее настроение и желание поработать руками.

Итак, ждем всех желающих 27 апреля в 10.00 в Могилевском сквере (сбор за танком).

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:48 +10
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