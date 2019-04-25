новости
новости
Регистрация
Расписание пригородных поездов между Тульской и Калужской областями изменится в майские праздники

Расписание пригородных поездов между Тульской и Калужской областями изменится в майские праздники

Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

С 30 апреля по 12 мая в связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» изменят график движения некоторых пригородных поездов в Тульской области. Корректировки коснутся пригородных поездов, связывающих Тульскую и Калужскую области.

Кроме того, 5 и 12 мая в 17:15 из Тулы в Москву отправится дополнительный экспресс № 7030 с прибытием на Курский вокзал столицы в 19:39.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 13:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
пригородные поездаизменениямайские праздники2019

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заречье почти на две недели отключат горячую воду
В Заречье почти на две недели отключат горячую воду
В Алексине загорелся магазин
В Алексине загорелся магазин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.