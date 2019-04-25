Расписание пригородных поездов между Тульской и Калужской областями изменится в майские праздники

С 30 апреля по 12 мая в связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока Московская железная дорога и АО «Центральная ППК» изменят график движения некоторых пригородных поездов в Тульской области. Корректировки коснутся пригородных поездов, связывающих Тульскую и Калужскую области.

Кроме того, 5 и 12 мая в 17:15 из Тулы в Москву отправится дополнительный экспресс № 7030 с прибытием на Курский вокзал столицы в 19:39.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».