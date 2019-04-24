Волонтеры приглашают туляков принять участие в патриотическом субботнике «Помним поименно»

Акция организована волонтерами «Молодой гвардии» и региональным отделением партии «Единая Россия».

В Тульской области официально зарегистрировано более 850 мемориалов, братских могил солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их поддерживают в порядке. Но есть еще много забытых захоронений, которые нередко находятся в труднодоступных местах. Зачастую о них знают лишь несколько человек — бывших жителей деревни, рядом с которой были похоронены воины. Порой уже нет в живых не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и их родственников, способных ухаживать за захоронениями. Наша задача взять это на себя.

Акция «Помним поименно» позволит отдать дань памяти нашим предкам. В нашем регионе нет ни одной семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война. По тульской земле в годы войны проходил передовой рубеж обороны. Десятки тысяч солдат и офицеров отдали свои жизни за Родину. Наш долг — хранить память о каждом из них!