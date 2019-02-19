Проект по снижению ДТП: Школьница из Тулы претендует на грант в 500 тысяч рублей

Фото Алексея Пирязева.

В случае победы эти деньги 13-летняя Ярослава Кузьмичева потратит на реализацию своего проекта инновационного рулевого колеса.

В таком возрасте многие школьники интересуются только видеоиграми или прогулками с друзьями. У Ярославы же полно серьезных, совсем не детских идей. Девочка уже сейчас задумывается над «взрослыми» проблемами, а самое главное – пытается найти их решение.

Так, осенью 2018 года юная тулячка решила поучаствовать в международном конкурсе для школьников «Капитаны. Мой первый бизнес». Участники должны были представить свои проекты в разных направлениях.

Ярослава Кузьмичева – Мой проект называется «Инновационное рулевое колесо с сенсорными датчиками для контроля за состоянием водителя». Если говорить проще, идея заключается в разработке системы для выявления состояния здоровья и усталости автомобилиста, – рассказывает Ярослава.

Суть работы устройства: через сенсорные датчики в рулевом колесе считывается состояние водителя, механическое давление преобразовывается в электрический сигнал, который передается в интеллектуальную систему управления автомобилем. Данные анализируются. А затем автоматизированный «помощник» решает, что делать: например, при необходимости подает звуковые предупреждения, а если водитель не реагирует, компьютер корректирует движение автомобиля. Также эти данные одновременно отправляются в ближайшие пункты контроля транспортной обстановки либо родственникам.

Что натолкнуло Ярославу на такую идею?

– Когда езжу по городу, вижу много аварий. Они происходят и оттого, что водители не следят за своим состоянием – садятся за руль усталые, сонные. Было бы неплохо следить за их состоянием в автоматическом режиме, – рассказывает девушка.

Идею тулячки компетентное жюри оценило по достоинству – сначала Ярослава вошла в сотню лучших, затем – в двадцатку. Свой проект школьница защищала в Москве. Результаты будут известны примерно через месяц. Если разработка окажется в десятке финалистов, девочка получит грант в 500 тысяч рублей! Эти деньги Ярослава мечтает потратить на «оживление» проекта.

– Я думаю, это действительно нужная вещь! Моя интеллектуальная система будет стоить не дороже, чем аналогичные проекты, наверно, в пределах 50 тысяч рублей. На разработку и тестирование модели мне понадобится не больше двух лет, – планирует школьница. – А если всё сложится удачно, я запатентую идею.

Ярослава занимается в «Кванториуме», посещает направление «программирование». Девочка уверена, что в технопарке ей помогут создать готовый продукт.

– Я буду реализовывать проект с помощью людей, которые разбираются в этом лучше, чем я. В част­ности, в «Кванториуме», думаю, мне помогут ребята с робокванта и IT-программирования. Конечно, я тоже буду способствовать разработке, – говорит Ярослава.

Школьница признается, что придумывать проекты для нее не впервой. На это вдохновляют родители: «Они предприниматели и очень много

работают».

По словам девочки, родные для нее – поддержка и опора. С родителями она обсуждает свои идеи, а если понадобится какая-либо помощь, получает ее.

Из ближайших планов талантливой тулячки – поучаствовать во всероссийском конкурсе «Юни­Квант» с проектом «Как упростить жизнь в городе». Пока конкретных идей у Ярославы нет, но талантливая девочка обязательно придумает что-то крутое!