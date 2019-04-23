Алексей Дюмин поручил обустроить места массового отдыха беседками и мангалами

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин напомнил, что приближается сезон отпусков — время начало массовых выездов на природу. Всем известны места, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей. Их нужно оборудовать необходимой инфраструктурой — беседками, мангалами, урнами.



Алексей Дюмин поставил задачу министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову совместно с главами администраций муниципальных образований в течение трех дней подготовить предложения по обустройству зон отдыха и 3−4 разрешенных мест для купания в наиболее отдаленных населенных пунктах.

По инициативе губернатора фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет содействие в приобретении необходимого оборудования.

- Конечная цель — создать цивилизованные и комфортные площадки, где можно отдыхать всей семьей. Важно формировать у людей культуру отдыха и бережного отношения к природе, — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации Тулы Евгения Авилова на необходимость благоустройства областного центра и выразил недовольство частым отключением электричества.

- Недостатки видны невооруженным взглядом: это и состояние фасадов, и неубранный мусор после опиловки деревьев. Обратите внимание на столбы, электрощиты и висящие провода. Если они будут в нормативном состоянии, то плановых отключений электричества станет гораздо меньше. Нужно ускорить работу и по наведению порядка в наружной рекламе, — отметил губернатор.

Также на оперативном совещании поднимался вопрос частого отключения городских светофоров. Городской администрации поставлена задача, в случае аварий и плановых работ в системе электроснабжения, обеспечить бесперебойную работу светофоров.