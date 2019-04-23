новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин поручил обустроить места массового отдыха беседками и мангалами

Алексей Дюмин поручил обустроить места массового отдыха беседками и мангалами

Фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет содействие в приобретении необходимого оборудования.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин напомнил, что приближается сезон отпусков — время начало массовых выездов на природу. Всем известны места, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей. Их нужно оборудовать необходимой инфраструктурой — беседками, мангалами, урнами.

Алексей Дюмин поставил задачу министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову совместно с главами администраций муниципальных образований в течение трех дней подготовить предложения по обустройству зон отдыха и 3−4 разрешенных мест для купания в наиболее отдаленных населенных пунктах.

По инициативе губернатора фонд развития Тульской области «Перспектива» окажет содействие в приобретении необходимого оборудования.

- Конечная цель — создать цивилизованные и комфортные площадки, где можно отдыхать всей семьей. Важно формировать у людей культуру отдыха и бережного отношения к природе, — отметил глава региона.

Кроме того, Алексей Дюмин обратил внимание главы администрации Тулы Евгения Авилова на необходимость благоустройства областного центра и выразил недовольство частым отключением электричества.

- Недостатки видны невооруженным взглядом: это и состояние фасадов, и неубранный мусор после опиловки деревьев. Обратите внимание на столбы, электрощиты и висящие провода. Если они будут в нормативном состоянии, то плановых отключений электричества станет гораздо меньше. Нужно ускорить работу и по наведению порядка в наружной рекламе, — отметил губернатор.

Также на оперативном совещании поднимался вопрос частого отключения городских светофоров. Городской администрации поставлена задача, в случае аварий и плановых работ в системе электроснабжения, обеспечить бесперебойную работу светофоров.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 +3
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тула
Прочее
места массового отдыхамангалыбеседкигубернатор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Больше возможностей: туляки предпочитают дорогие смартфоны
Больше возможностей: туляки предпочитают дорогие смартфоны
Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе
Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.