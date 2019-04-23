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Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе

Юные тульские борцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе

Поздравляем спортсменов и тренеров!

В Воронежской области состоялся межрегиональный турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов. Тульскую область представляли ребята и СШ «Олимп» (поселок Ленинский).

В возрастной группе 2008−2009 г. р. туляк Богдан Хабаров завоевал серебро в весе до 38 кг. В группе ребят 2010 г. р. и младше Егор Сидоров в весе до 20 кг стал пятым.

Александр Корлюков, Сергей Шереметьев и Иван Терехов выступили достойно, но медалей не завоевали.
 
Тренеры наших спортсменов — Дмитрий Шереметьев и Артур Матевосян.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +1
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