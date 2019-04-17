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Тульские спортсмены проведут для всех желающих силовую тренировку
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульские спортсмены проведут для всех желающих силовую тренировку

В ближайшее воскресенье областном центре стартует проект «Тренер нашего двора».

Каждые выходные на спортивных площадках Тулы будут работать профессиональные фитнес-тренеры. Каждый желающий сможет приобщиться к занятиям физкультурой, получить заряд положительных эмоций и найти единомышленников. Все занятия – бесплатные!

В воскресенье, 21 апреля, на Пролетарской набережной туляков ждут начальник управления физической культуры и спорта администрации города Тулы, мастер спорта России по пауэрлифтингу Михаил Трунов и основатель проекта «Город спорта», фитнес-эксперт «Европейской ассоциации здоровья и фитнеса», член ассоциации профессионалов фитнеса России Григорий Борц. Они проведут открытую силовую тренировку. Начало – в 10.00.

 

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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