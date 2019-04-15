В Туле откроется выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Выставка «Тульское противостояние» пройдет с 20 апреля по 4 мая.

С 20 апреля по 4 мая в Выставочном зале (Красноармейский проспект, д. 16) состоится II-я межрегиональная выставка стендовых моделей и военно-исторической миниатюры «Тульское противостояние», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке будет представлено более 150 работ моделистов различной возрастной категории из многих городов России, а также моделистов из Германии и Норвегии.

Стендовый моделизм объединяет людей разных возрастов в стремлении изучать военную историю и воплощать в миниатюрных моделях реалии ушедших эпох.

Торжественное открытие выставки состоится 20 апреля в 14.00.

Организаторами выставки выступили молодежный центр «Спектр», Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», ООО «Хобби-Центр» и ООО «Звезда» при поддержке управления по местному самоуправлению и молодежной политике администрации города Тулы.