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Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз

Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз

Соответствующее предложение на общественных слушаниях в Госдуме высказали представители ГИБДД.

Госавтоинспекция предложила в шесть раз повысить штраф за превышение допустимой скорости на 20-40 км/ч. Сейчас сумма взыскания составляет 500 рублей, представители ГИБДД предлагают увеличить её до 3000. Об этом пишет РБК.

Полицейские считают, что такая мера поможет остановить рост числа ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Кроме того, предлагается лишить лихачей права оплачивать штрафы со скидкой в  50% – эту меру могут ввести для злостных нарушителей.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +5
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