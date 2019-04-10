Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз
Соответствующее предложение на общественных слушаниях в Госдуме высказали представители ГИБДД.
Госавтоинспекция предложила в шесть раз повысить штраф за превышение допустимой скорости на 20-40 км/ч. Сейчас сумма взыскания составляет 500 рублей, представители ГИБДД предлагают увеличить её до 3000. Об этом пишет РБК.
Полицейские считают, что такая мера поможет остановить рост числа ДТП, связанных с нарушением скоростного режима. Кроме того, предлагается лишить лихачей права оплачивать штрафы со скидкой в 50% – эту меру могут ввести для злостных нарушителей.
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