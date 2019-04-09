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В Туле приступили к обработке городских территорий против клещей
Фото из архива Myslo.

В Туле приступили к обработке городских территорий против клещей

Работы начаты на площадках, где 13 апреля пройдет первый субботник.

9 апреля в Туле стартовали работы по обработке городских территорий против клещей. По итогам конкурсных процедур определена подрядная организация — ООО «Служба санитарной оценки объектов» (г. Тверь), сумма контракта составляет 1 млн 300 тысяч рублей.

- Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, а также на территориях поселений Ленинского района, — говорит начальник управления благоустройства администрации города Тулы Татьяна Матвеева. — Разработан и утвержден график проведения работ, сегодня подрядная организация проводит обработку в местах, где 13 апреля пройдет субботник.

Перед проведением работ будут проводиться энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.

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