На платных участках трассы М-4 «Дон» введут сезонные тарифы

Фото из архива Myslo.

Для владельцев транспондеров стоимость проезда по абонементам не изменится.

На платных участках автодороги М-4 «Дон» с 15 апреля по 13 октября 2019 года вводятся сезонные тарифы для транспортных средств первой тарифной группы (легковые транспортные средства) и второй (небольшие грузовики и микроавтобусы).

Такая практика действует в «Автодоре» с 2016 года. Как сообщает пресс-служба компании, это помогает равномерно распределить транспортные потоки в летний период.

Для владельцев транспондеров «T-pass» с 15 апреля стоимость проезда по абонементам на участках М-4 «Дон» км 21 — км 93 в Московской области, км 93 — км 211 в Московской и Тульской областях, км 492 — км 517 обход г. Воронеж и км 1091 — км 1119 г. Ростов-на-Дону не изменится. Таким образом, владельцы абонементов смогут сэкономить до 75 процентов от стоимости проезда за наличный расчет.

Тарифная сетка по всем платным участкам будет опубликована на сайте «Автодор-Платные дороги» 15 апреля.