С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета
Как можно получить разрешение на такси?
Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона напоминает, что 1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на ее территории должны быть желтого цвета.
Лицензии на таксомоторную деятельность будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.
Разрешения, полученные до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут действительны до истечения срока действия документа.
«Введение единого цвета — это первый шаг к профессионализации перевозки пассажиров в такси. Если люди видят желтое такси, они могут быть уверены, что автомобиль безопасный, прошедший техобслуживание и техосмотр, что за рулем опытный водитель со стажем вождения и знанием города. После 1 июля такси любого цвета, кроме белого и желтого, будут считаться незаконными, а значит, небезопасными», — отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Диана Алпатова.
Разрешение на такси можно получить 3 способами:
- при личном обращении в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
- МФЦ,
- через портал Госуслуг, для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.
Телефоны для справок: (4872) 24−51−04 (доб. 36−42), 8−920−777−55−99.