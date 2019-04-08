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С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета

С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета

Как можно получить разрешение на такси?

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона напоминает, что 1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на ее территории должны быть желтого цвета.

Лицензии на таксомоторную деятельность будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.

Разрешения, полученные до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут действительны до истечения срока действия документа.

«Введение единого цвета — это первый шаг к профессионализации перевозки пассажиров в такси. Если люди видят желтое такси, они могут быть уверены, что автомобиль безопасный, прошедший техобслуживание и техосмотр, что за рулем опытный водитель со стажем вождения и знанием города. После 1 июля такси любого цвета, кроме белого и желтого, будут считаться незаконными, а значит, небезопасными», — отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Диана Алпатова.

Разрешение на такси можно получить 3 способами:

  • при личном обращении в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
  • МФЦ,
  • через портал Госуслуг, для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.

Телефоны для справок: (4872) 24−51−04 (доб. 36−42), 8−920−777−55−99.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:55 +4
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