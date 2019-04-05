Тульский футбольный арбитр уехал на машине из дома и пропал: подробности

Сергей уехал из дома на своей Kia Soul 28 марта. Как рассказали его друзья, он направлялся на встречу с людьми из другого города. С тех пор его ищут, телефон не в сети. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

Как рассказала Myslo супруга Сергея Ксения, вчера, 4 апреля, вечером ей пришло sms, что номер мужа появился в сети. И тут же звонок: «Я не могу сейчас разговаривать, перезвоню через пять часов». И с тех пор ни слуху, ни духу. Абонент вновь отключен. Родные и близкие Сергея не находят себе места: у мужчины не было с собой денег, банковские карты дома, он не собирался уезжать надолго.

внимание, розыск!

Разыскивается Сергей Вячеславович Носов, 39 лет.

Автомобиль белая Kia Soul, номер Т 020 ЕА 71.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие, с проседью.

Был одет: серая болоньевая куртка с вязаными рукавами, черные спортивные штаны с белыми полосками, черные кроссовки «Адидас».