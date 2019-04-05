новости
новости
Регистрация
Тульский футбольный арбитр уехал на машине из дома и пропал: подробности

Тульский футбольный арбитр уехал на машине из дома и пропал: подробности

Сергей Носов уехал из дома в деревне Бежка 28 марта.

Сергей уехал из дома на своей Kia Soul 28 марта. Как рассказали его друзья, он направлялся на встречу с людьми из другого города. С тех пор его ищут, телефон не в сети. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

Как рассказала Myslo супруга Сергея Ксения, вчера, 4 апреля, вечером ей пришло sms, что номер мужа появился в сети. И тут же звонок: «Я не могу сейчас разговаривать, перезвоню через пять часов». И с тех пор ни слуху, ни духу. Абонент вновь отключен. Родные и близкие Сергея не находят себе места: у мужчины не было с собой денег, банковские карты дома, он не собирался уезжать надолго.

внимание, розыск!

Разыскивается Сергей Вячеславович Носов, 39 лет.

Автомобиль белая Kia Soul, номер Т 020 ЕА 71.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы короткие, с проседью.

Был одет: серая болоньевая куртка с вязаными рукавами, черные спортивные штаны с белыми полосками, черные кроссовки «Адидас».

Если вы знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:43 +4
Другие статьи по темам
Событие
пропал мужчинауехал на автомобиле и пропал
Люди
Сергей Носов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульскую область внедряют проект «Умный город»
В Тульскую область внедряют проект «Умный город»
В 2018 в Туле зарегистрировано 12 случаев бешенства животных
В 2018 в Туле зарегистрировано 12 случаев бешенства животных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.