Каким будет начало апреля для туляков: гороскоп от Госавтоинспекции

Сотрудники регионального УГИБДД просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность и быть внимательнее.

Овнам в начале апреля стоит быть особенно осмотрительными, выезжая на трамвайные пути и железнодорожные переезды. Есть риск внезапно застрять. В остальном неприятных сюрпризов не предвидится.

Звезды напоминают Тельцам, что ремни безопасности и детские автокресла нужно использовать в каждой поездке. Не забывайте пристегиваться сами и контролируйте своих пассажиров, особенно маленьких.

Как можно меньше выделяться на дороге следует Близнецам. Избегайте превышения скорости и рискованных маневров – они не только не приблизят вас к цели, но и грозят неприятностями и штрафами.

Чем спокойнее будет манера вождения Раков, тем больших неприятностей им удастся избежать. Будьте готовы к внезапным маневрам со стороны пешеходов и других водителей.

На этой неделе Львам придется сосредоточиться. Если вы будете отвлекаться за рулем, то рискуете создать аварийную ситуацию. Лучше отложите мобильный телефон подальше.

Для Дев второй месяц весны может начаться с мелких, но досадных неисправностей. Чтобы они не переросли в серьезные проблемы, посетите автосервис.

Весы, не стоит спешить, даже если вы куда-то опаздываете. Особенно вредны будут попытки сократить путь по узким проездам с нарушениями ПДД.

В любых ситуациях Скорпионам стоит сохранять хладнокровие. Ваше спокойствие и уверенность в себе помогут удачно и быстро добраться до цели.

Рожденным под знаком Стрельца стоит больше внимания уделить дорожным знакам. Невнимательность может сыграть с вами злую шутку.

Козерогам на этой неделе звезды особых проблем на дороге не обещают. Однако стоит лишний раз проверить тормоза и не слишком давить на газ. Безопасность превыше всего!

Водолеям рекомендуется обратить особое внимание на пешеходов. Снижайте скорость и притормаживайте перед пешеходными переходами, будьте бдительны.

На этой неделе Рыбам лучше всего подойдет спокойный стиль вождения. Стоит забыть о резких маневрах, частых перестроениях и попытках проскочить светофор.