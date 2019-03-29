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Почти 80% туляков получают госуслуги в электронном виде

Почти 80% туляков получают госуслуги в электронном виде

За три года этот показатель вырос на 17 процентов.

Тульская область перевыполнила майский Указ Президента РФ в части увеличения доли граждан, получающих госуслуги в электронной форме.

По данным Росстата, 78,4% жителей региона используют портал Госуслуг. Средний показатель по России составляет 74,8%. Указ президента предусматривал достижения показателя в 70 %.

Информация была получена по результатам анкетирования жителей региона старше 15 лет.  За три года в Тульской области доля граждан, получающих электронные госуслуги, выросла почти на 17% – с 61,5 до 78,4.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 0
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