В 2019 году в Туле реализуют 35 инвестпроектов

Об этом рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов

25 марта на очередном заседании Тульской гордумы глава администрации Тулы Евгений Авилов отчитался о работе исполнительной власти муниципалитета перед депутатами.

В частности, Евгений Авилов рассказал об инвестициях в экономику города.

В настоящее время на территории муниципального образования реализуется более 120 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет около 135 млрд руб. В результате реализации проектов будет создано более 9 тысяч новых рабочих мест.

В 2018 году реализовывалось 39 инвестиционных проектов. В их числе:

строительство административно-бытового корпуса и второй очереди механообрабатывающего корпуса на основной площадке КБП (ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», срок реализации 2014−2019 гг.);

строительство ледового дворца с полем (ООО «АйсСтройТула», 2018−2020 гг.);

реконструкция зданий и технического перевооружения производственных мощностей для выпуска изделий (ПАО НПО «Стрела», 2015−2019 гг.);

реконструкция объекта локальных очистных сооружений (ООО «Юнилевер Русь», 2018);

реконструкция воинской части в торгово-офисные помещения, арт-квартал «Искра» ( ИП Шингалеев В. П. , 2017−2018 гг.).

– Общий объем инвестиций в 2018 году составил около 4 млрд рублей. Создано 6366 рабочих мест. Всего за 2018 год создано 16811 новых рабочих мест, целевой показатель (индикатор) майских указов Президента Российской Федерации, установленный для Тулы, выполнен, — заявил Евгений Авилов.

В 2019 году в планах реализация более 35 инвестиционных проектов на 4 млрд рублей. Будет создано 4000 рабочих мест. В числе проектов: