В 2019 году в Туле реализуют 35 инвестпроектов
Об этом рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов
25 марта на очередном заседании Тульской гордумы глава администрации Тулы Евгений Авилов отчитался о работе исполнительной власти муниципалитета перед депутатами.
В частности, Евгений Авилов рассказал об инвестициях в экономику города.
В настоящее время на территории муниципального образования реализуется более 120 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по ним составляет около 135 млрд руб. В результате реализации проектов будет создано более 9 тысяч новых рабочих мест.
В 2018 году реализовывалось 39 инвестиционных проектов. В их числе:
- строительство административно-бытового корпуса и второй очереди механообрабатывающего корпуса на основной площадке КБП (ОАО «Конструкторское бюро приборостроения», срок реализации 2014−2019 гг.);
- строительство ледового дворца с полем (ООО «АйсСтройТула», 2018−2020 гг.);
- реконструкция зданий и технического перевооружения производственных мощностей для выпуска изделий (ПАО НПО «Стрела», 2015−2019 гг.);
- реконструкция объекта локальных очистных сооружений (ООО «Юнилевер Русь», 2018);
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реконструкция воинской части в торгово-офисные помещения, арт-квартал «Искра» (
ИП Шингалеев В. П., 2017−2018 гг.).
– Общий объем инвестиций в 2018 году составил около 4 млрд рублей. Создано 6366 рабочих мест. Всего за 2018 год создано 16811 новых рабочих мест, целевой показатель (индикатор) майских указов Президента Российской Федерации, установленный для Тулы, выполнен, — заявил Евгений Авилов.
В 2019 году в планах реализация более 35 инвестиционных проектов на 4 млрд рублей. Будет создано 4000 рабочих мест. В числе проектов:
- организация производства замороженных полуфабрикатов (ООО «Азбука Моря»);
- начало строительства 2-й очереди литейно-прокатного комплекса (ООО «Тулачермет-Сталь»);
- реконструкция производственных и административно-бытовых помещений на АО ГНПП «Сплав»;
- реконструкция торговых помещений и комплексное благоустройство на территории Центрального рынка.