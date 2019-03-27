В лобовом ДТП у моста через Воронку пострадали четыре человека: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на 29-м км Южного подъезда к Туле, за мостом через Воронку произошло серьезное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Пежо-408» и «БМВ 325 xi».

По словам водителя «Пежо», он двигался в сторону Щекино, а перед ним ехал автомобиль, который, предположительно, выехал на встречку. Поэтому следовавший в сторону Тулы водитель «БМВ», чтобы избежать столкновения с этим авто, тоже выехал на встречку. И из-за этого столкнулся с «Пежо».

В результате аварии пострадали трое пассажиров «БМВ», все они были госпитализированы. Также пострадал водитель «Пежо», но от госпитализации он отказался, медпомощь ему оказали на месте.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.