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В Туле пропала 29-летняя женщина

В Туле пропала 29-летняя женщина

Эллада Курашвили ушла из дома 25 марта и не вернулась. Ее ищут волонтеры «Лизы Алерт».

29-летняя Эллада Нугзаровна Курашвили пропала вчера, 25 марта. Она ушла из дома в Туле и до сих пор не вернулась. Ориентировка на поиск размещена в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165, полное телосложение, волосы темно-каштановые вьющиеся, ниже плеч, карие глаза.

Была одета: предположительно, бирюзовая куртка, полусапожки коричневые.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 102, 02, 112.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:13 +1
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