В Туле пропала 29-летняя женщина

Эллада Курашвили ушла из дома 25 марта и не вернулась. Ее ищут волонтеры «Лизы Алерт».

29-летняя Эллада Нугзаровна Курашвили пропала вчера, 25 марта. Она ушла из дома в Туле и до сих пор не вернулась. Ориентировка на поиск размещена в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165, полное телосложение, волосы темно-каштановые вьющиеся, ниже плеч, карие глаза.



Была одета: предположительно, бирюзовая куртка, полусапожки коричневые.