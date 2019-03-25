Погода в Туле 26 марта: облачно, небольшие осадки и низкое давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Днем небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», за сутки – 0,6 мм). Ветер южный с переходом на западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – до +7 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.