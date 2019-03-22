Тулячку попросили дважды оплатить поездку в муниципальном автобусе: законно или нет?

Фото из архива Myslo.

В нашу официальную группу ВКонтакте за помощью и разъяснением обратилась тулячка Татьяна Скоропупова.

– Прошу вас помочь разобраться в следующем вопросе. Сегодня, 22 марта, утром я села в автобус №3. Кондуктор сообщила, что перед выходом на маршрут ее руководство уведомило, что якобы оплата по данному маршруту должна производиться до Суворовского училища, а вторая оплата, отъезжая от училища, по принципу конечной остановки.

На каком основании конечная сделана в середине маршрута, когда изначально он был заявлен как кольцевой, естественно, она ответить не смогла. Никаких письменных оповещений не было. И что более абсурдно, никаких письменных подтверждений у кондуктора не было и сегодня.

С какой стати я, как пассажир, обязана доверять словам? Мало ли кто что говорит? Остаться стоять ждать следующий автобус на остановке «Суворовское училище» желания не было. Пришлось заплатить.

Все, кто ехал со мной, были сильно возмущены. Позвонила на горячую линию, где сотрудник уходила от ответа на вопрос, почему отсутствует документ. Пыталась доказать мне, что это конечная: ведь водитель выходит из автобуса, может обедать и т. д. Особенно возмутили ее слова, что «маршрут существует уже три года и водители всё это время якобы нарушали». Все водители и все кондукторы? Пожалуйста, Myslo, разберитесь в данном вопросе!

Такое обращение к нам в редакцию поступило впервые, хотя маршрут действительно действует в Туле с 2016 года. Мы запросили официальный комментарий городских властей и «Тулгорэлектротранса». Они оперативно дали ответ:

«В соответствии с правилами пользования наземным городским транспортом общего пользования МКП «Тулгорэлектротранс» пассажир обязан оплатить проезд в соответствии с действующим тарифом до следующей после посадки остановки, по прибытии транспортного средства на конечную остановку маршрута регулярных перевозок освободить салон автобуса, троллейбуса, трамвая.

В соответствии с требованиями должностной инструкции по прибытии на конечный остановочный пункт, с целью выявления террористической угрозы, водитель обязан осуществить осмотр транспортного средства и убедиться в отсутствии посторонних подозрительных предметов в салоне.

Автобусный маршрут №3 «Суворовское училище — пл. Победы — Суворовское училище» является кольцевым (имеет одну конечную остановку), и в соответствии со схемой движения его конечной остановкой является остановка «Суворовское училище». На указанной остановке организованы обеды и межрейсовые отстои автобусов.

Рейс автобусного маршрута №3 начинается на остановке «Суворовское училище» и заканчивается на ней же.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» маршрут регулярных перевозок — это предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям путь следования транспортных средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном порядке.

При следовании от любой остановки маршрута текущий рейс маршрута заканчивается на остановке «Суворовское училище», соответственно, пассажир должен покинуть транспортное средство.

При необходимости продолжить движение пассажир осуществляет посадку в автобус, следующий от остановки «Суворовское училище», и оплачивает проезд».