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В Барсуках Mazda влетела в мусоровоз из-за собаки
Фото Павла Голенкова.

В Барсуках Mazda влетела в мусоровоз из-за собаки

В результате ДТП госпитализированы два человека.

Утром 22 марта в поселке Барсуки произошла серьезная автоавария. По словам очевидцев, объезжая собаку, водитель легкового автомобиля Mazda совершил выезд на полосу встречного движения Там в этот момент находился мусоровоз ЗИЛ.
 
В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. Водитель иномарки госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а его пассажирка – с подозрением на перелом шеи и ноги.
 

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:30 +6
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