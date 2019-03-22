Фото Павла Голенкова.
В Барсуках Mazda влетела в мусоровоз из-за собаки
В результате ДТП госпитализированы два человека.
Утром 22 марта в поселке Барсуки произошла серьезная автоавария. По словам очевидцев, объезжая собаку, водитель легкового автомобиля Mazda совершил выезд на полосу встречного движения Там в этот момент находился мусоровоз ЗИЛ.
В результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. Водитель иномарки госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а его пассажирка – с подозрением на перелом шеи и ноги.
Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Другие статьи по темам
Событие
Место