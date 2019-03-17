Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольский «Нефтехимик»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Туляки одержали победу как в первой (98:79), так и во второй игре (91:83).

Напомним, 15 и 16 марта БК «Арсенал» принял на своей площадке тобольский «Нефтехимик». Между прочим, в стане соперника играл Никита Клюндиков — мастер трипл-даблов. Однако, это не помогло гостям - туляки одержали победу как в первой (98:79), так и во второй игре (91:83).

Первая половина второй игры сначала складывалась в пользу «Нефтехимика», но во второй половине туляки обошли соперника и завоевали победу.

19 и 20 марта, в 19.00 состоятся игры с одним из лидеров чемпионата — магнитогорским «Динамо», занимающим второе место в таблице. Отметим, что против этого соперника «Арсенал» выдал один из лучших матчей в сезоне.

Игры состоятся в «Новом поколении». Вход свободный.