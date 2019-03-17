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Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольский «Нефтехимик»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольский «Нефтехимик»: фоторепортаж

Туляки одержали победу как в первой (98:79), так и во второй игре (91:83).

Напомним, 15 и 16 марта БК «Арсенал» принял на своей площадке тобольский «Нефтехимик». Между прочим, в стане соперника играл Никита Клюндиков — мастер трипл-даблов. Однако, это не помогло гостям - туляки одержали победу как в первой (98:79), так и во второй игре (91:83).
 
Первая половина второй игры сначала складывалась в пользу «Нефтехимика», но во второй половине туляки обошли соперника и завоевали победу.
 
19 и 20 марта, в 19.00 состоятся игры с одним из лидеров чемпионата — магнитогорским «Динамо», занимающим второе место в таблице. Отметим, что против этого соперника «Арсенал» выдал один из лучших матчей в сезоне.
 
Игры состоятся в «Новом поколении». Вход свободный.
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Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 1
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 2
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 3
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 4
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 5
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 6
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 7
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 8
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 9
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 10
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 11
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 12
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 13
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 14
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 15
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 16
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 17
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 18
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 19
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 20
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 21
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 22
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 23
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 24
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 25
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 26
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 27
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 28
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 29
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 30
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 31
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 32
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 33
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 34
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 35
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 36
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 37
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 38
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 39
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 40
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 41
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 42
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 43
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 44
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 45
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 46
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 47
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 48
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 49
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 50
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 51
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 52
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 53
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 54
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 55
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 56
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 57
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 58
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 59
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 60
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 61
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 62
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 63
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 64
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 65
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 66
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 67
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 68
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 69
Тульский БК «Арсенал» обыграл тобольского «Нефтехимика»: фоторепортаж, Фото: 70
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:10 +1
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