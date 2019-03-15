Под Тулой местный житель завалил поселок металлоломом

Фото Алексея Пирязева.

Старые, ржавые и полуразобранные машины в Поречье буквально повсюду. И вот уже восемь лет никто не может заставить владельца убрать эту рухлядь.

Поречье в Дубенском районе — небольшой тихий поселок, в котором живет всего около 500 человек. Но есть то, что отличает его от всех остальных населенных пунктов, – на улицах в центре поселка стоят сотни полуразрушенных автомобилей.

Ржавые «Жигули», «Волги», ЗИЛы, автодетали, разрезанные части машин, сиденья, покрышки и огромные спрессованные груды железяк в Поречье везде: возле магазина, остановки и рядом с проезжей частью. Когда впервые попадаешь в поселок, кажется, что здесь проходят съемки какого-то фильма, настолько не к месту выглядят эти развалюхи.

Виной всему местный народный умелец, зарабатывающий на сдаче металла. В 2011 году мужчина взял у администрации для ведения личного подсобного хозяйства земельный участок в аренду аж на 49 лет.

Но вместо огорода построил на нем гараж и устроил склад металлолома. Время шло, «бизнес» продвигался, и на участке стало тесно. Тогда мужчина не растерялся и занял всю близлежащую территорию. Теперь вместо положенных 729 кв. м он использует уже больше 2000 кв. м.

Такое соседство жителям не нравится. Хлам сильно портит вид за окном, и это не единственная претензия:

Оксана Шайдулова – Как вы думаете, куда деваются запчасти машин, которые не принимают в пунктах сбора металлолома? Их сжигают здесь же! Дым стоит такой, что не видно соседних домов, – говорит Оксана Шайдулова. – Горит резина, пластик, проводка, мы задыхаемся. Звонили в МЧС, в администрацию, но никто ничего сделать не может.

Екатерина Степина – Огромные грузовики постоянно припаркованы возле остановки, здесь же стоят старые машины. Почему мы должны жить в этой грязи? – возмущается Екатерина Степина. – Есть и весомый физический вред. Кто-то привез соседу днище экскаватора, его тоже положили на муниципальной территории. Трубы канализации, проходящие в том месте под землей, не выдержали веса детали и лопнули. Это днище не могли вытащить несколько дней, настолько оно было тяжелым. Так канализация до сих пор течет, ремонтная техника не может подобраться к ней из-за свалки.

Машины стоят и прямо возле дороги, так что жители вынуждены ходить по проезжей части.

Галина Николаева – Мало того, что обойти дорогу теперь негде, так еще свалка закрывает обзор. Едет машина или нет, не видно, – говорит Галина Николаева. – Я, взрослый человек, стою и прислушиваюсь, нет ли машины. А дети будут так делать? Вряд ли. Неужели все ждут, когда кого-то собьют? Мы не хотим жертв.

Нина Васильева – Смотреть на это у нас больше нет сил, мы пять лет жалуемся везде: в администрацию, прокуратуру, полицию. Нет никакого продвижения, а машин становится всё больше, – говорит Нина Васильева. – Дошло до абсурда. Еще один житель нашего поселка взял в аренду соседний участок, а пользоваться им не может: поставить забор нельзя из-за старых машин. Администрация советует решать вопрос своими силами. Но когда мужчина решил убрать свалку самостоятельно, хозяин машин выскочил и завязалась драка. Теперь уголовным делом по факту драки занимается полиция.

Хозяина автохлама Павла Шурыгина настрой людей в поселке не пугает, он вообще считает, что никаких неудобств никому не доставляет. Своей позицией он поделился с корреспондентами Myslo:

Павел Шурыгин – У меня претензий к соседям нет. Я же не собираю хлам, а каждый день работаю. Кому я мешаю? Я что, кидаю машины в вашем огороде? Ну куда мне еще их положить? В карман? Пусть жители не беспокоятся, я скоро наведу порядок, тем более что, действительно, нужно проводить ремонт канализации. И ничего я не жгу, лишние детали сначала складываю вместе, а потом отвожу в отвал. Перебрался бы в другое место, но подходящего участка нет. Я не глупый человек и не делаю ничего во вред поселку, но и отношения с жителями налаживать не собираюсь. Они предъявляют претензии только из-за уголовного дела.

По поводу незаконно занятой территории у Павла тоже своя позиция:

–Земля того мужчины оформлена с нарушениями. Я первый построил гараж, а он перекрыл мне въезд техники. Я считаю, он сделал это мне назло. Просил его не трогать машины, ведь где бы они не стояли, они всё равно моя собственность.

Как бы там ни было, закон на стороне жителей Поречья. В 2016 году администрация уже выходила с исковым заявлением в суд. Она требовала Павла Шурыгина расторгнуть договор аренды, потому что он использует участок не по назначению, а также снести все незаконные постройки и очистить землю от металлолома. Суд не одобрил расторжение договора, но во всем остальном чиновников поддержал.

Однако мужчина требования суда игнорирует уже три года. И приставы в рамках закона ничего сделать не могут.

Полина Овсянникова, помощник главного судебного пристава Тульской области:

Полина Овсянникова – Установлено, что решение суда должником не исполнено. В связи с этим вынесено постановление о назначении штрафа. Установлен новый срок исполнения требований исполнительного документа. В течение 2018 года должником частично исполнено решение суда – вывезен металлолом весом 41 тонна. Был установлен очередной срок исполнения – до 1 марта 2019 года. В указанный срок решение суда должником не было исполнено в полном объеме, в связи с чем составлен протокол о привлечении его к административной ответственности. В настоящее время судебным приставом-исполнителем применяются меры, направленные на обеспечение полного и фактического исполнения требований исполнительного документа.

Администрация тоже исчерпала почти все возможности.

Светлана Тимонина, начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Дубенского района:

Светлана Тимонина – Администрация осуществляет земельный контроль. После вынесения решения суда площадь самовольно занятой территории увеличилась. Все материалы проверок направлены в Росреестр для принятия мер реагирования. Также сейчас мы готовим исковое заявление в суд с требованием расторгнуть договор аренды.

На основании материалов проверок Павлу выставляют штрафы, но их сумма ничтожна, поэтому мужчина игнорирует решение суда. Неужели полномочия властей на этом закончились и жители так и будут наслаждаться видом автохлама и дышать ядовитой гарью? Так быть не должно.

Мы просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Тульской области и управление Росприроднадзора по Тульской области.

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