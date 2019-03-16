Туляк стал фигурантом уголовного дела после покупки земли за 16 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела 38-летнего мужчины, обвиняемого в крупном мошенничестве. Дело вел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области.

В 2011 году мужчина, занимающийся сельским хозяйством, заключил с администрацией Ясногорского района договор аренды земельного участка в деревне Бураково и получил разрешение построить на участке ангар для хранения сельскохозяйственной продукции. Спустя некоторое время мужчина рассказал своим знакомым, среди которых был и обвиняемый, что намерен отказаться от данного земельного участка.

Обвиняемый знал, что собственники зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают такие земли по заниженной цене, в связи с чем в 2012 году он ввел в заблуждение знакомого относительно своих намерений о незаконном завладении земельным участком, и получил от него документы на данный земельный участок, в том числе и проектную документацию на ангар.

Обвиняемый сообщил заведомо ложные сведения сотрудникам Алексинского отделения Тульского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о том, что на арендованном земельном участке построен ангар в соответствии с проектной документацией, однако фактически ангара не существовало. В продолжение своих преступных действий обвиняемый привез инженера по инвентаризации на заранее приисканный аналогичный характеристикам земельный участок, на котором уже был построен ангар. Инженер произвела его замеры, после чего составила кадастровый паспорт.

Далее обвиняемый получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, получил документы, удостоверившие право собственности на ангар. При этом представители администрации муниципального образования также были введены в заблуждение относительно незаконных действий обвиняемого. На основании данных документов цена выкупа данного земельного участка (по льготной стоимости) составила 16 929 рублей, что значительно ниже рыночной стоимости земельного участка – 450 000 рублей.

Обвиняемый оплатил данную сумму, после чего в январе 2013 года между владельцем земельного участка и обвиняемым был заключен договор купли-продажи земельного участка, затем зарегистрирован и, как следствие, выбыл из распоряжения администрации муниципального образования.

Таким образом, муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб на сумму 450 000 рублей.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба, на основании ходатайства следователя наложен арест на денежные средства обвиняемого.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.