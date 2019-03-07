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Роспотребнадзор снял с реализации в Тульской области более полутора тонн некачественной рыбы

Роспотребнадзор снял с реализации в Тульской области более полутора тонн некачественной рыбы

Забраковано 430 партий продукции.

Управление Роспотребнадзора контролирует качество и безопасность реализуемой рыбы и морепродуктов в Тульской области.

В 2018 году и истекший период 2019 года специалисты проверили 193 объекта производства и реализации рыбной продукции. Было возбуждено 209 дел об административном правонарушении, из них 82 — за реализацию рыбы ценных пород с нарушениями требований технических регламентов.

В 2018 году на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» исследовали 299 образцов рыбы и морепродуктов. Удельный вес неудовлетворительных проб в рамках госнадзора составил 8,0% по микробиологическим и физико-химическим показателям.

В рамках взаимодействия с УМВД России по Тульской области исследовано пять образцов икры, отобранной в местах несанкционированной торговли, все образцы не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

В 2019 году исследованы 46 проб рыбы и морепродуктов, отобранных в организациях торговли и общественного питания, в том числе 18 образцов замороженной продукции отечественного и импортного производства на содержание глазури. Исследованные пробы отвечали требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности.

В ходе плановых и внеплановых проверок в текущем году установлены факты реализации рыбной продукции с нарушениями обязательных требований к маркировке, товаросопроводительным документам, с истекшим сроком годности.

Из оборота изъято 45 партий рыбной продукции объемом 198,6 кг, возбуждено 45 дел об административном правонарушении.

В 2018 году забраковано 430 партий продукции из водных биоресурсов объемом 1625 кг, возбуждено 164 дела об административном правонарушении.

Ситуация по обеспечению безопасности рыбной продукции остается на контроле Управления.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:24 +1
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