В Богородицком районе Mazda вылетела в кювет

Фото УГИБДД по Тульской области.

6 марта в 10.40 на 31-м километре автодороги «Быковка — Богородицк» в Богородицком районе 43-летний водитель автомобиля Mazda 6, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и съехал в кювет.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка. С различными травмами их госпитализировали.