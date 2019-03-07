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В Богородицком районе Mazda вылетела в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Богородицком районе Mazda вылетела в кювет

В аварии пострадали два человека.

6 марта в 10.40 на 31-м километре автодороги «Быковка — Богородицк» в Богородицком районе 43-летний водитель автомобиля Mazda 6, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречку и съехал в кювет.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и 41-летняя пассажирка. С различными травмами их госпитализировали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:01 +1
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