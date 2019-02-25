Сотрудники Кадастровой палаты проведут мастер-класс для туляков

28 февраля с 15.00 до 16.00 в Кадастровой палате по Тульской области состоится бесплатный мастер-класс для жителей региона.

В рамках планируемого мероприятия участники смогут получить бесплатную профессиональную помощь и консультацию сотрудников учреждения по вопросам подачи и получения государственных услуг Росреестра в электронном виде, информацию о возможностях справочных сервисов интернет-портала Росреестра, самостоятельно подать документы в электронном виде, осуществить проверку электронной цифровой подписи и др.

Адрес мероприятия: Тула, ул. Комсомольская, 45.