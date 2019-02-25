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Тула готовится к Масленице: полная афиша мероприятий
Фото из архива Myslo.

Тула готовится к Масленице: полная афиша мероприятий

Главные события туляков и гостей города ждут 10 марта.

Масленичные мероприятия начнутся 26 февраля. В Большой Туле пройдут выставки, концерты, квесты, праздники двора, народные гулянья.

10 марта с 12.00 до 15.00 основными городскими площадками для проводов русской зимы станут Казанская и Пролетарская набережные. Туляки смогут принять активное участие в играх и конкурсах, мастер-классах, познакомиться с традициями и обычаями.

Всех ждут широкие гулянья, традиционные игры и забавы, веселые старты, масленичный столб, хоккей в валенках и, конечно, блины.

Полную программу смотрите здесь.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:00 0
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Место
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