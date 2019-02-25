Тула готовится к Масленице: полная афиша мероприятий

Фото из архива Myslo.

Масленичные мероприятия начнутся 26 февраля. В Большой Туле пройдут выставки, концерты, квесты, праздники двора, народные гулянья.

10 марта с 12.00 до 15.00 основными городскими площадками для проводов русской зимы станут Казанская и Пролетарская набережные. Туляки смогут принять активное участие в играх и конкурсах, мастер-классах, познакомиться с традициями и обычаями.

Всех ждут широкие гулянья, традиционные игры и забавы, веселые старты, масленичный столб, хоккей в валенках и, конечно, блины.