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С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи

С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи

Жители утверждают, что коммунальщики не принимают никаких мер для обеспечения безопасности.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 61-А по ул. Металлургов. Они сообщили, что с фасада здания прямо на крыльцо подъезда осыпаются кирпичи. Судя по фотографиям, кладка пришла в негодность – кирпичи падают с высоты нескольких этажей.

По словам туляков, они не раз обращались в управляющую компанию «РЭМС», которая обслуживает их дом, но никакой реакции не последовало – ступени, ведущие в подъезд, усыпаны кирпичной крошкой. Жители считают, что рано или поздно из-за бездействия коммунальщиков могут пострадать люди.

Напомним, две недели назад в Туле было зарегистрировано сразу несколько случаев, когда некачественная работа управляющих компаний едва не стоила жизни случайным прохожим: на улице Болдина пострадала 63-летняя пенсионерка, а на улице Оружейной наледь упала на 44-летнего мужчину. Теперь история может повториться на улице Металлургов – падающие сверху кирпичи могут не просто покалечить, но и убить.  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +3
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Тулаулица Металлургов

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