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Погода в Туле 17 февраля: гололедица, ветер и до трёх градусов тепла

Погода в Туле 17 февраля: гололедица, ветер и до трёх градусов тепла

Синоптики обещают переменную облачность, небольшие осадки и низкое давление.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», 0,2 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
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