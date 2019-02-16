Погода в Туле 17 февраля: гололедица, ветер и до трёх градусов тепла

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе сохранится переменная облачность.

Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», 0,2 мм). На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём – от -2 до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.