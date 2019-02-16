В Белёве Роспотребнадзор на три месяца закрыл «Рыбную лавку»

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили работу магазина «Рыбная лавка», расположенного в Белёве, на улице Советской. Поводом для вмешательства ведомства стало обращение потребителя.

Оказалось, что в «Рыбной лавке» нет отопления, водоснабжения и канализации, сырые и готовые к употреблению взвешиваются на одних весах, отсутствуют ветеринарные документы, не созданы условия для соблюдения норм производственной санитарии и личной гигиены.

В отношении владельца торговой точки применена обеспечительная мера в виде приостановлении деятельности. Протокол о временном закрытии магазины был направлен в районный суд. Постановлением суда «Рыбная лавка» закрыта на три месяца – за это время индивидуальный предприниматель должен устранить все нарушения.