МегаФон и правительство Тульской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

– Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится комплексное и поэтапное внедрение «умных решений» во все сферы городской жизни. МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких

крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель — стать основным партнером государства в развитии «умных» городов.

Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Тульской области. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России.