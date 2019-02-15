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МегаФон и правительство Тульской области договорились о совместном развитии цифровой экономики
Фото предоставлены пресс-службой компании «МегаФон».

МегаФон и правительство Тульской области договорились о совместном развитии цифровой экономики

МегаФон и правительство Тульской области подписали соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона.

Создание цифровой среды — часть плана по реализации федеральной программы «Цифровая экономика».

Соглашение подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социально экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по
цифровизации.

Губернатор Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин

– МегаФон — один из ведущих российских операторов связи и наш давний партнер. В числе ключевых задач правительства Тульской области — развитие цифровой экономики. Сегодняшнее соглашение упростит взаимодействие с МегаФоном в этой сфере и позволит запустить в регионе ряд интересных пилотных проектов. Правительство Тульской области берет на себя обязательства по содействию в реализации этих проектов.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян:

Геворк Вермишян

– Неотъемлемой частью развития цифровой экономики становится комплексное и поэтапное внедрение «умных решений» во все сферы городской жизни. МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации таких
крупных высокотехнологичных проектов. Наша цель — стать основным партнером государства в развитии «умных» городов.

Сегодня мы подписали соглашения о долгосрочном взаимодействии по цифровой экономике в Тульской области. Развернутая телекоммуникационная инфраструктура, внедрение промышленного интернета вещей и создание комплексных аналитических систем позволят повысить комфорт и безопасность жителей России.


На сегодняшний день услуги МегаФона доступны более 95% жителей Тульской области. Оператор обладает надежной сетью 4G (LTE) и обеспечивает самые высокие скорости мобильной передачи
данных*. Компания также ведет постоянную работу по модернизации собственной инфраструктуры в регионе, уделяя внимании социально-значимым объектам, где необходимы базовые услуги.

Только за последние два года МегаФон реализовал масштабный проект, в результате которого построил, около 200 новых базовых станций, существенно увеличив зону покрытия в основных районных центрах области.


*По данным компании Ookla ®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России. В измерении приняло участие более 7,9 млн российских пользователей, а замеры проводились с 1 455 991 уникального устройства.
сегодня, в 09:49 0
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