Погода в Туле 15 февраля: мокрый снег, порывистый ветер и оттепель

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность, мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм). На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до -10 градусов, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.