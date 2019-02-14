На проспекте Ленина из-за массового ДТП образовалась пробка

Фото Сергея Старикова

Как сообщает корреспондент Myslo на проспекте Ленина в направлении ул. 9 Мая образовалась массовая пробка из-за серьёзного ДТП.

По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 117, столкнулся с Daewoo Nexia, которую отбросило на стоявшие в крайнем левом ряду Kia и Lifan.

В результате происшествия никто не пострадал, у Daewoo Nexia повреждено колесо, водитель ожидает прибытия эвакуатора. Рекомендуем выбирать пути объезда.

Также дорожную обстановку осложнил водитель маршрутной «Газели», который заехал на трамвайные пути и застрял там. Маршрутку пытался объехать автобус «ПАЗ», который застрял рядом с «Газелью». На момент публикации новости маршрутку вытягивал проезжающий мимо внедорожник.