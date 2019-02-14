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На проспекте Ленина из-за массового ДТП образовалась пробка
Фото Сергея Старикова

На проспекте Ленина из-за массового ДТП образовалась пробка

Напротив дома № 102 столкнулись рейсовый автобус «ЛиАЗ», Daewoo Nexia, Kia Rio и Lifan Solano.

Как сообщает корреспондент Myslo на проспекте Ленина в направлении ул. 9 Мая образовалась массовая пробка из-за серьёзного ДТП.

По предварительным данным, рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 117, столкнулся с Daewoo Nexia, которую отбросило на стоявшие в крайнем левом ряду Kia и Lifan.

В результате происшествия никто не пострадал, у Daewoo Nexia  повреждено колесо, водитель ожидает прибытия эвакуатора. Рекомендуем выбирать пути объезда.

Также дорожную обстановку осложнил водитель маршрутной «Газели», который заехал на трамвайные пути и застрял там. Маршрутку пытался объехать автобус «ПАЗ», который застрял рядом с «Газелью». На момент публикации новости маршрутку вытягивал проезжающий мимо внедорожник. 

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Авария на проспекте Ленина, Фото: 1
Авария на проспекте Ленина, Фото: 2
Авария на проспекте Ленина, Фото: 3
Авария на проспекте Ленина, Фото: 4
Авария на проспекте Ленина, Фото: 5
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:10 +11
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