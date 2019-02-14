Алексей Дюмин: «Мы нацелены на безусловное выполнение задач, поставленных в нацпроектах»
На Российском инвестиционном форуме глава нашего региона принял участие в панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути».
Участники сессии, среди которых руководители федеральных органов власти и главы субъектов, обсудили вопросы реализации национальных проектов в регионах страны и пути достижения целевых показателей.
Алексей Дюмин подчеркнул, что Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — это первый приоритет, и все главы субъектов нацелены на безусловное выполнение поставленных в нем задач. Однако на региональном уровне возникает ряд проблемных вопросов и рисков. Так, показатели, определенные федеральными министерствами и ведомствами, не учитывают региональной специфики.
«Каждый субъект Российской Федерации имеет свою особенность. Невозможно в Туле, не имеющей аэропорта, экспортировать услуги по авиаперевозкам», — отметил Алексей Дюмин.
В связи с этим губернатор внес предложения:
- рассмотреть возможность корректировки значений отдельных показателей с учетом региональной специфики;
- максимально ускорить доработку методик расчета показателей и провести их согласование с регионами;
- рассмотреть возможность корректировки уровня софинансирования майских указов 2012 года в сторону увеличения.
Глава региона поблагодарил первого заместителя председателя
«Думаю, активная работа регионов в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти по разработке инструментов федеральной политики позволит нам в полном объеме и в установленные сроки выполнить все задачи, поставленные Президентом России», — сказал Алексей Дюмин.