Алексей Дюмин: «Мы нацелены на безусловное выполнение задач, поставленных в нацпроектах»

По информации пресс-службы правительства Тульской области.

На Российском инвестиционном форуме глава нашего региона принял участие в панельной сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути».

Участники сессии, среди которых руководители федеральных органов власти и главы субъектов, обсудили вопросы реализации национальных проектов в регионах страны и пути достижения целевых показателей.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — это первый приоритет, и все главы субъектов нацелены на безусловное выполнение поставленных в нем задач. Однако на региональном уровне возникает ряд проблемных вопросов и рисков. Так, показатели, определенные федеральными министерствами и ведомствами, не учитывают региональной специфики.

«Каждый субъект Российской Федерации имеет свою особенность. Невозможно в Туле, не имеющей аэропорта, экспортировать услуги по авиаперевозкам», — отметил Алексей Дюмин.

В связи с этим губернатор внес предложения:

рассмотреть возможность корректировки значений отдельных показателей с учетом региональной специфики;

максимально ускорить доработку методик расчета показателей и провести их согласование с регионами;

рассмотреть возможность корректировки уровня софинансирования майских указов 2012 года в сторону увеличения.

Глава региона поблагодарил первого заместителя председателя Правительства РФ Антона Силуанова за федеральную финансовую поддержку, оказываемую субъектам РФ Минфином России утверждены уровни софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств регионов при реализации нацпроектов до 96%. Вместе с тем он отметил, что по-прежнему остается актуальным опрос исполнения майских Указов 2012 года. При таком подходе регионы могут оказаться в ситуации серьезной нехватки собственных средств.

«Думаю, активная работа регионов в тесном взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти по разработке инструментов федеральной политики позволит нам в полном объеме и в установленные сроки выполнить все задачи, поставленные Президентом России», — сказал Алексей Дюмин.