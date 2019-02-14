В ОЭЗ «Узловая» планируют открыть Композитную долину

В рамках Российского инвестиционного форума состоялась панельная сессия «Инновационные научно-технологические центры. Какими они будут?». На ней с докладом выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он напомнил, что в июле 2017 года был подписан важный закон – «О научно-технологических центрах» (в первой редакции – «долинах»), который сразу привлек внимание правительства региона.

Этот закон дает возможность аспирантам, молодым и состоявшимся ученым, инженерам, конструкторам получить максимум необходимой инфраструктуры и льготы для работы в приоритетных научно-технологических направлениях. Во-вторых, закон предполагает системную, стратегическую координацию образовательного, научного и производственного аспектов конкретной отрасли. И, в-третьих, закон предусматривает экстерриториальность – дает Правительству России маневр в определении точек опережающего развития.

Губернатор рассказал, что в ОЭЗ «Узловая» пришел новый резидент – созданная совместно с МГУ компания «Унихимтек». Она занимается малотоннажной химией, мелкосерийно выпускает важные огнеупорные и огнестойкие материалы для нужд «Транснефти», РЖД, «ОАК». Вся продукция, которую планирует производить «Унихимтек» – импортозамещающая.

Алексей Дюмин подчеркнул, что по мере подготовки программы стали выявляться очевидные проблемы – например, кадровая. Специалистов по направлению создания и развития новых материалов практически нигде не готовят. Второй нюанс – стратегия развития новых материалов в стране запаздывает, дорожная карта давно не обновлялась и требует новых подходов. В-третьих, реальные потребители композитов – государственные и частные компании – по-прежнему закупают материалы за рубежом.

Алексей Дюмин отметил, что суть проекта – в концентрации всех необходимых ресурсов страны на обеспечении прорыва в новых материалах на базе существующих тульских площадок и с созданием новых, современных центров. В одном кампусе предполагается создать Центр инновационных разработок и экспериментальной химии, Научно-технологический полигон, Центр техногенной и экологической безопасности стран БРИКС, Инжиниринговый центр и опытно-промышленные линии с самым современным оборудованием. Часть ОЭЗ «Узловая» будет отдана под создание производств, разработанных в «Композитной долине». Три таких проекта уже находятся в стадии реализации.

«В дальнейшем долина может расширить свою географию за счет присоединения к проекту заинтересованных регионов, не нарушая уже сформировавшийся научно-производственный каркас страны», – резюмировал Алексей Дюмин.

В рамках дискуссии глава ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь отметил, что в условиях санкций изготовление композитов в композитной долине Тульской области открывает перспективы для создания самых современных самолетов.